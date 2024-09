Atalanta la difesa ha numeri horror | 11 gol subiti è la peggiore di tutta la Serie A

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bergamo. Si sa, inon dicono tutto, anzi, ma rivelano sempre qualcosa. Ad esempio, quelli dell’versione 2024/25 lasciano intendere come delle lacune, in questo momento, ci siano: soprattutto in. Undici golin 5 partite, peggior retroguardia dilaA nonché unica in doppia cifra negativa dopo 450 minuti di calcio, visto che sia Parma che Como sono a quota 9. Per Gian Piero Gasperini tre sconfitte sono un record negativo, se si esclude la stagione d’esordio. Il bottino di 6 punti totali è il terzo peggior inizio da quando siede sulla panchina nerazzurra, dopo i 3 punti conquistati il primo anno (unico successo il 2-1 col Torino, poi 4 sconfitte) e i 5 del 2018, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Qualcosa non va.