Affitti turistici | Confabitare chiede la convocazione di un tavolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Negli ultimi anni, Bologna è diventata una delle mete turistiche più popolari in Italia, ma l'aumento del turismo ha creato nuove sfide, soprattutto per la gestione delle politiche abitative.ha chiesto al Comune di convocare undi confronto con le associazioni dei proprietari per affrontare il tema degli alloggi transitori sottolineando l'urgenza di risolvere la mancanza di case per i residenti e ricordando che la promessa di 10.000 nuovi alloggi del Comune non è stata mantenuta. «I proprietari che affittano a turisti contribuiscono all'economia cittadina e non dovrebbero essere visti come un problema - sostiene Zanni -. La collaborazione tra Comune, residenti e proprietari potrebbe portare a un equilibrio tra turismo e esigenze abitative».