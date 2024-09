20 serie tv sull' adolescenza assolutamente perfette

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le miglioritv adolescenziali attingono a un magma incandescente di sogni, paure, passioni e ribellioni, specchi deformanti, talvolta spietati, in cui la giovinezza si riflette, si smarrisce, si ritrova. L’, in fondo, è quella terra di mezzo, incandescente, dove il presente e il futuro si scontrano, e il riflesso del proprio io si frammenta in mille direzioni. Letelevisive che hanno saputo rappresentare questa fase della vita oscillano tra l’ingenuità e il disincanto, tra il dramma e l’epopea. Luoghi, stagioni, emozioni racchiuse negli anni adolescenziali, quando tutto è possibile e dove tutto è più assoluto, più intenso, più crudo. Storie che raccontano di inquietudini sospese tra l'infanzia e l'età adulta, di amori impossibili, di amicizie infrangibili, di segreti inconfessabili.