Vivere slow Abbiategrasso dà l’esempio

(Di martedì 24 settembre 2024) Promuovere universalmente valori e progetti legati alla filosofia del "": questo è l’obiettivo della Giornata internazionale delsostenibile, fissata per domenica, alla quale ancheaderisce insieme ad altre 400 città in tutto il mondo. "È una giornata che ci vedrà particolarmente impegnati, in collaborazione con la Pro loco presieduta da Laura Re e con l’associazione Abbiateinbici Fiab" osserva l’assessore Valter Bertani, delegato ai rapporti con le Cittae tra i vicepresidenti internazionali di preziosa realtà. Diverse le iniziative che si terranno nelle giornate di sabato e domenica. Il fulcro degli eventi sarà a Castelletto, lungo il Naviglio e nello slargo davanti a Palazzo Stampa. Sabato sera è previsto un concerto del gruppo locale The Garage.