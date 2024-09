Una squadra di dottoresse tutta per le donne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Un progetto innovativo nell’ambito medico-sanitario per dare un migliore equilibrio alla vita delle. Una proposta che viene proprio da un team di professioniste che hanno deciso di mettere a disposizione le loro competenze per prevenire, curare e risolvere i problemi di salute dellenelle fasi più delicate della vita dalla adolescenza al pre-concepimento, dalla gravidanza al parto sino alla menopausa. Il progetto è stato ideato e coordinato da Giulia Cazzaniga (nella foto) che da tempo opera all’interno di Dinamica Medica di Seregno: "Abbiamo trovato il pieno appoggio di un gruppo di specialiste, omogeneo negli intenti e allo stesso tempo diversificato nelle competenze, che hanno deciso di confrontarsi quotidianamente per mettersi al servizio di, mamme e neonati.