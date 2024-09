Trovato senza vita in casa era morto da giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Macerata, 24 settembre 2024 –nella sua abitazione, erada alcuniun maceratese di 76 anni. L’allarme è partito nella tarda mattina di oggi nel centro storico di Macerata, in via Mozzi, dove – stando alle prime ricostruzioni – l’uomo viveva da solo. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini di, allarmati dai cattivi odori che provenivano dall’appartamento dell’anziano. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia, con la Scientifica a fare i rilievi del caso. Stando alle prime ricostruzioni, il decesso sarebbe dovuto a cause naturali e risalirebbe a qualche giorno fa. Anche il medico legale è intervenuto nell’appartamento per cercare di stabilire le cause della morte dell’anziano.