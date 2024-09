Troppi dubbi su San Siro revocata a Milano la finale della Champions League 2027

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)– Il comitato esecutivo dell'Uefa ha revocato all'Italia la, assegnata a. La motivazione sarebbe la mancanza di garanzie sulla disponibilità dello stadio di San. La decisione era nell’aria: a pesare l’incertezza sul futuro dell’impianto meneghino. Il Comune, proprietario del Meazza, in questo momento non è in grado di assicurare a Figc e Uefa che nel maggio del– mese– la Scala del calcio non sia un cantiere, almeno in parte, per realizzare i lavori di ristrutturazione proposti da Webuild e su cui Comune, da una parte, e Milan e Inter dall’altra stanno trattando da mesi.