Traffico Roma del 24-09-2024 ore 10 | 00

(Di martedì 24 settembre 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto incidente su via Aurelia Al momento sono circa 3 km di coda tra Castel di Guido e il raccordo anulare versoin coda su via Cristoforo Colombo tra Infernetto e il raccordo anulare in direzione centro ancora difficoltà perintenso sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti in Berna tra via Cassia via Nomentana ed ancora tra via Casilina e via Ardeatina in esterna rallentamenti e code per lavori tra la Cassia bis via Cassia ed ancora fino a via della Pisana e via Pontina incolonnato ilsul tratto Urbano della A24 tra Settecamini e la tangenziale est è in quest’ultima direzione sempre in ingresso in città rimangono crudi su via Salaria & via Flaminia auto in fila sulla tangenziale est penalizzata dai lavori tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi in direzione Olimpico e tra via di Tor di Quinto via Salaria ...