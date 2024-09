Toscana ora scatta una nuova allerta gialla anche per le zone già colpite dall’alluvione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 – E oraunaper temporali in. L’riguardala Val di Cecina e la provincia a sud di Livorno,già pesantementedal maltempo con due persone, una nonna e un nipotino, dispersi dopo essere stati portati via dalla piena di un torrente in Val di Cecina, lo Sterza, che si è gonfiato a dismisura fino a straripare e a travolgere tutto. L’è doppia, sia per temporali che per rischio idrogeologico. Con la possibilità dunque che ci siano problemi per i corsi d’acqua del reticolo minore. Parte dalla mezzanotte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre e finisce alle 13 del 25 settembre. Per Lunigiana e Versilia l’parte alle 20 del 24 settembre, quindi in anticipo.