Tiziana Ferrario Stefano Mancuso e il Training Space | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) L’incontro con la giornalista e scrittricea Torre Boldone,a Treviglio, ilal centro sportivo di Comun Nuovo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 24 settembre. Ecco gli appuntamenti.alle 21 al teatro di Boccaleone, ain via santa Bartolomea Capitanio, 9, sarà possibile partecipare a una lezione gratuita di improvvisazione teatrale. Prenderà il via, poi, il corso dedicato. Info e prenotazioni: 328.5442089 – Roberto.alle 21 al cinema teatro Del Borgo, a, verrà proposta la visione del film “Volonté – L’uomo dai mille volti”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.Tutti i martedì dalle 18.45 alle 19.