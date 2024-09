Svizzera usata per la prima volta la ‘capsula del suicidio’ Sarco Cos’è e cosa succede

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano, 24 settembre 2024 - Si chiama ‘’ ladelper lainprogettata per consentire a una persona sdraiata all’interno di premere un pulsante che inietta gas azoto nella camera sigillata provocando la morte. Secondo quanto riporta il Guardian, “diverse persone sono state arrestate” nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Sciaffusa sul decesso di una donna dovuto all’utilizzo del dispositivo per l'eutanasia. Attraverso la capsula infatti, una persona potrebbe addormentarsi e morire per soffocamento in pochi minuti. La procura del Canton Sciaffusa è stata informata da uno studio legale che lunedì è avvenuto un suicidio assistito con l'uso del dispositivo nei pressi di una baita nella foresta di Merishausen.