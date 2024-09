Quattro campi per 500 sportivi Apre la nuova casa del padel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Inaugurato recentemente a Sant’Agata un nuovo centro sportivo dedicato al. La struttura, gestita dall’associazione Openclub che conta circa 500 iscritti, si trova in via De Gasperi, nei pressi della multisala Cine Ci, e contada, un campo estivo da beach volley e nuovi spogliatoi. Al taglio del nastro ha partecipato il sindaco Beppe Vicinelli e per l’associazione sportiva erano presenti i fratelli Simone e Gianluca Cremonini, Elia Brighenti e Massimo Testoni. E un diacono della chiesa parrocchiale ha impartito la benedizione. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di circa duecento persone, tra cui appassionati di sport e cittadini del territorio. Nel suo discorso, il sindaco Vicinelli ha voluto ringraziare calorosamente i presenti, sottolineando l’importanza di questo nuovo impianto sportivo.