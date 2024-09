Mi ha detto di no Duro colpo per Ballando con le Stelle la concorrente numero 1 non ci sarà

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024)con lescalda i motori: la prima puntata è in programma il 28 settembre 2024. E come ballerine per una notte ci sarnano le campionesse olimpiche della nazionale italiana di pallavolo al debutto del seguitissimo show del sabato sera di Rai1. Sono mesi che Milly Carlucci e il suo team lavorano al cast di questa nuova edizione e ormai è tutto pronto. I concorrenti sono stati svelati a poco a poco e a dire sì a Milly Carlucci e immergersi in questa avventura il pubblico troverà la conduttrice Bianca Guaccero, l’attore Francesco Paolantoni, l’ex velina di Striscia la Notizia Federica Nargi. E ancora il giornalista Alan Friedman, la regina del nuoto, Federica Pellegrini e la cantante Nilla Zilli. Cianche Massimiliano Ossini, che sappiamo già lavorerà con la maestra Veera Kinnunen. Leggi anche: “È una cosa gravissima”.