Mendes infortunato si teme un lungo stop

(Di martedì 24 settembre 2024) Guai in vista per Pier Paolo Bisoli nell’ottica della difficile gara di domenica al Braglia contro la Sampdoria. Che la gara di sabato scorso contro la Juve Stabia fosse stata di quelle dure ce ne eravamo accorti già ‘in diretta’, e purtroppo le notizie giunte ieri pomeriggio dall’infermeria del Modena non sono particolarmente confortanti. Cominciamo da Pedro: i primi esami diagnostici hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro. Per Antonio Pergreffi trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, anche lui sarà valutato nei prossimi giorni, così come Thomas Battistella, trauma da impatto al ginocchio sinistro, fortunatamente senza complicazioni ai legamenti.