Made in Italy fiore occhiello del Paese Politica sostenga PMI

(Di martedì 24 settembre 2024) Al convegno ‘Oltre un secolo di storia d’impresa italiana’ le imprese italiane incontrano le istituzioni A.Marinella: Non snaturare aziende italiane, servono sgravi e aiuto per investimenti Roma- “Io rappresento la quarta generazione di un’azienda che ha ben 110 anni, e orgogliosamente cerchiamo di portare nel mondo ilin, che è un po’ ilall’dell’Italia. È ciò che tutto il resto del mondo ci invidia e dobbiamo cercare di non snaturarlo, cercare di fare i passi giusti e portare il nostro know how e il saper fare in giro per il mondo”. A dirlo è Alessandro Marinella, general manager della storica azienda sartoriale E.Marinella, in occasione del convegno ‘Oltre un secolo di storia d’impresa italiana’ organizzato nella Sala della Regina della Camera dei deputati.