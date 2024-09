L’occhio di Massimo Sestini nello Zenit della fotografia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) "Come quando sei morto e improvvisamente ritorni in vita". Sono le parole di Ayman, migrante dalla Siria, che nel documentario Where are you? Dimmi dove sei del National Geographic (Italia, 2019) racconta l’attimo in cui, dal barcone stipato di migranti al largoLibia, dopo dodici giorni di tempesta, i profughi avvistarono l’elicotteroMarina Militare Italiana in missione di salvataggio. Sull’elicottero anche il fotografo, che proprio in quel momento scatterà “Mare Nostrum“ l’immagine simbolo dei viaggisperanza che dalle coste africane cercano di raggiungere l’Europa, selezionata tra le Top 10 images of 2014 da TIME, vincitrice del World Press Photo Award 2015 nella categoria General News.