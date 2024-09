Liguria Renzi esteri I tre fronti che agitano le acque del Pd 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) C’è una certa preoccupazione nel quartier generale del Pd. Una preoccupazione che riguarda la. I motivi sono fondamentalmente due. Primo, al Partito democratico temono che non tutto l’elettorato si mobiliti per l’ex ministro Andrea Orlando. Non tutti i moderati, per esempio. Ma qualche diffidenza riguarda anche una parte degli elettori del Movimento 5 stelle. Secondo, il sindaco di Genova, Marco Bucci, nonostante il carico negativo di Giovanni Toti, nella sua città viene considerato un bravo amministratore non asservito ai partiti della maggioranza che lo sostengono. Perciò da qualche giorno in qua al Pd sembra prevalere la prudenza sulla, anche se Orlando si sta dando un gran da fare nella regione: comizi e incontri, senza escludere nessuno, nemmeno Italia viva che un tempo gli era a dir poco indigesta.