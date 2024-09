La preda perfetta | dal cast alle differenze con il libro tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 24 settembre 2024) La: dalcon illesulThriller del 2014 diretto da Scott Frank (ora noto per la miniserie Netflix La regina degli scacchi), ilLa(qui la recensione), il cui titolo originale è A Walk Among the Tombstones, è incentrato su un caso di omicidio sul quale si trova ad investigare un ex poliziotto caduto in rovina. La storia, particolarmente cupa e non priva di violenza, è basata sul romanzo Un’altra notte a Brooklyn, pubblicato nel 1992 dallo scrittore Lawrence Block, noto per i suoi racconti crime e gialli, molti dei quali hanno per protagonista proprio l’investigatore Matthew Scudder. Questi era già stato portato al cinema nel 1986 con l’adattamento di un precedente romanzo di Block, intitolato 8 milioni di modi per morire, dove ad interpretare Scudder è il premio Oscar Jeff Bridges.