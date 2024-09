La de-dollarizzazione impossibile della Cina A Pechino finisce il grande sogno

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) Un altro colpo, molto simile a quello di grazia. Ilcinese di disarcionare il dollaro dal trono delle monete globali, è a un passo dal fallimento. Manca solo una piccola spinta, perché tutto vada in pezzi. E pensare che fino a qualche mese fa aancora ci credevano che fosse possibile spostare il baricentro monetario verso est, erodendo supremazia al biglietto verde. L’idea era quella di creare una saldatura con la Russia che, tagliata fuori dal mercato per via delle sanzioni, da due anni ha la necessità di appoggiare il proprio sistema finanziario a una moneta amica, che non poteva certo essere il dollaro. Peccato che, come raccontato da Formiche.net, le banche russe siano improvvisamente finite a corto di yuan, costrette a bussare alla portaBanca centrale, per sentirsi dire che di voglia di comprare dallaaltri stock di yuan ce ne era davvero poca.