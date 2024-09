Kabasele avvisa | Con Salernitana e Inter vedrete la vera Udinese

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Il difensore dell’, sicuro di sé nel presentare le partite contro. I friulani domenica hanno perso 3-0 a Roma. CONSAPEVOLEZZA – Ospite suTonight, Christiancrede nel lavoro e nella forza della sua, nonostante il pesante KO contro la Roma: «Possiamo perdere una partita ma in un certo modo. Non abbiamo festeggiato troppo il primo posto, abbiamo lavorato duro dopo Parma. Non eravamo i più forti dopo quella partita non siamo scarsi adesso, sappiamo di dover lavorare duro per conquistare i nostri punti».si proietta alle sfide controAVVISO – Poilancia la sfida a: «Siamo una squadra in costruzione, abbiamo cambiato tanto per cui a volte possono capitare queste gare.