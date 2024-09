Investeaccoltella ex moglie Lei grave

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 24 settembre 2024) 14.00 Ha prima cercato d'investire la ex, poi l'ha colpita con un coltello. E' accaduto a Soriso, in provincia di Novara. La donna è ricoverata in gravi condizioni. Il marito, di nazionalità senegalese, ha aggredito la ex, anche lei senegalese, davanti alla scuola del figlio. L'ha prima investita con l'auto, poi quando era a terra l'ha accoltellata. L'uomo è stato bloccato da alcuni passanti, che hanno chiamato i carabinieri. E' stato fermato e condotto in caserma.