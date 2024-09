Il bando è rivolto a studenti delle lauree triennali magistrali e magistrali a ciclo unico che vogliano svolgere un periodo di mobilità dai 3 ai 6 mesi in uno degli Atenei legati al proprio ma in un' altra città

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 24 settembre 2024) Bisogna affrettarsi se si vuole ottenere una borsa di studio per partecipare all’Erasmus italiano: il termine ultimo per provare a iscriversi è stato, infatti, fissato dalle diverse Università, tra fine settembre e inizio ottobre.e studentesse hanno, quindi, ancora un po’ di tempo a disposizione per conquistare questa sorta di bonus che può arrivare fino a un massimo di 1.000 euro mensili. Regole e date da rispettare dipendono dalAteneo di riferimento.