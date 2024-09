I cinque motivi di coppa per non perdere Pisa-Cesena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 - La sfida diItalia con iloffre ben più di un motivo per seguire questo match. Scopriamo insieme iper questa partita. Occasione Turnover - Inzaghi lo ha già annunciato, per laItalia sarà pesante turnover. Spazio a Nicolas tra i pali, ma anche a Rus, Mlakar, Lind, Arena, Jevsenak e tutti quei giocatori che, in queste settimane, hanno avuto meno spazio per mettersi in luce. Per loro sarà una grande occasione per convincere anche il tecnico a inserirli tra i titolari di campionato. Lind - Proprio dal turnover arriva l'attesissima prima gara da titolare per Alexander Lind. Il danese, pagato quattro milioni di euro dal Silkeborg, avrà una grande opportunità per provare a fare qualcosa di importante. Contro il Brescia ha giocato poco, ma c'è anche il suo zampino nella rete decisiva di Tramoni.