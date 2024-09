Gusttavo Lima nei guai | ordine di arresto in una operazione per riciclaggio di denaro e gioco d’azzardo illegale Lui si difende | Non c’è nulla contro di me

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Colpo di scena nel mondo della musica. Il tribunale di Pernambuco, in Brasile, ha ordinato l’del cantante brasiliano(diventato famoso in tutto il mondo grazie alla canzone “Balada”, vero e proprio tormentone estivo 2012) nell’ambito di un’indagine, nota come “Integrazione”, sudi. Secondo il tribunale, che ha disposto anche il sequestro del passaporto del cantante,avrebbe aiutato due ricercati a lasciare il Paese. All’inizio del mese era stato sequestrato un aereo intestato alla società Balada Eventos e Produções LTDA., di cuiè socio. Infatti in uno degli stralci del provvedimento, si parla di “collusione” dell’artista 35enne “con latitanti” e si sottolinea la sua “preoccupante mancanza di considerazione per la giustizia”.