Guida pratica alla scelta dei migliori prodotti per capelli ricci

(Di martedì 24 settembre 2024) Ci sono: quelli a spirale ma anche quelli più morbidi, poi quelli sottili e quelli spessi e crespi. Senza dimenticare iafro con il loro diametro di curvatura molto stretto che crea il caratteristico andamento delle ciocche a S o a Z. Già queste poche distinzioni sono sufficienti per comprendere quanto sia importante scegliere icorretti. Soprattutto in tema di trattamento. Icurasono, infatti, fondamentali per mantenere l’elasticità e la luminosità di una struttura capillare che per sua natura tende sempre un pò a sfibrarsi e a spezzarsi. Prima, però, di acquistare un prodottobisogna tenere in considerazioni diverse variabili.