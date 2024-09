Grande Fratello vince la serata ma non esalta | ecco gli ascolti della terza puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 24 settembre 2024) Ieri sera in primasu Canale 5, è andata in onda ladi. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, accompagnato dalle due opinioniste in studio Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, sta iniziando decisamente ad appassionare il pubblico televisivo. Durante la messa in onda di ieri infatti si è entrato nel vivo del gioco e si sono analizzate le primissime dinamiche che si sono costruite in Casa. In primis i “triangoli” amorosi. Quello che ha visto protagonista Shaila Gatta contesa da Lorenzo Spolverato e Javier Martinez che è sicuramente quello che sta più appassionando il web. Sui social in molti infatti pensano che lei sia interessata al primo, in altri invece pensano lei abbia una certa simpatia per il secondo.