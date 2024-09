EA SPORTS FC Mobile l’aggiornamento è disponibile ORA

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di martedì 24 settembre 2024) Oggi, Electronic Arts Inc. ha annunciato un importante traguardo per EAFC, festeggiando il primo anniversario con l’arrivo del nuovo aggiornamento per la stagione 24/25. Questo aggiornamento porta con sé nuove modalità di gioco, permettendo ai giocatori di continuare i loro progressi nella nuova stagione e offrendo un’esperienza di calcioancora più immersiva. EAFCriproduce fedelmente le più grandi competizioni calcistiche mondiali, includendo oltre 18.000 giocatori, 690 squadre e 30 campionati. I fan possono scaricare il gioco ora su iOS (App Store) e Android (Google Play Store), e partecipare all’evento speciale di anniversario che offre premi settimanali, sfide a tempo limitato e nuove ricompense.