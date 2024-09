Donnarumma l’agente Raiola | Ritorno in Serie A? Impossibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “Gigio ha dichiarato in più occasioni di essere molto felice a Parigi. Abbiamo ancora due anni prima della scadenza e non c’è urgenza, ma ci sono già state discussioni”. Enzo, agente di Gianluigi, conferma in un’intervista a Tuttosport che il suo assistito si trova bene al PSG e sono iniziate discussioni su un possibile rinnovo. “Il progetto è evoluto in modo molto positivo. La squadra è più unita. Non ci sono più le stelle Messi, Neymar e altri, ma un gruppo giovane e affamato di vittorie”, ha aggiunto. “Campos ha anche ammesso che vorrebbe trattenere Gigio e da parte nostra c’è la voglia di restare. Per me è motivo di orgoglio avere un giocatore come lui in uno dei club più importanti al mondo. Potrebbe diventarlo anche per il PSG”, prosegue.