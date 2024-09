Cinema Delpero | gli Oscar? Guardo avanti un passo alla volta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (askanews) – “Negli ultimi giorni si dava un po’ per favorito, ma non me lo aspettavo, anche perché sono fatalista”. ” Così Maura, regista di “Vermiglio”, ha commentato la candidatura dell’Italia per la corsa agli. Il film, già vincitore del Leone d’ArgentoMostra deldi Venezia, uscito nelle sale dal 19 settembre, concorre per entrare nella shortlist che includerà i 15 migliori titoli internazionali selezionati dall’Academy, che sarà resa nota il 17 dicembre. “Spero e credo che il film sia apprezzato, perché ha una sua precisa identità e una grande integrità a livello di linguaggiotografico” ha spiegato la regista, che ha anche scritto la sceneggiatura.