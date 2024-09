Che tempo farà in autunno? La risposta degli esperti | Temperature sopra la media

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo un’estate particolarmente calda e un mese di settembre ricco di eventi meteorologici, anche intensi (come irali che hanno interessato l’Emilia Romagna e le Marche), l’dovrebbe portare un miglioramento delle condizioni meteo. L’che ci attende, secondo il tenente colonnello Guido Guidi dell’Aeronautica militare, sarà caratterizzato da temperatura più elevata rispetto allastagionale, con un’anomalia positiva di circa 1°C per il trimestre ottobre-novembre-dicembre. Anche se le precipitazioni previste sono nella norma, ci sono alcune eccezioni per il versante adriatico e il settore ionico, che potrebbero vedere piogge leggermente superiori alla.Leggi anche: Torna il caldo,record fino a 30 gradi: quando e dove Guidi ha spiegato che “la stagione è iniziata tardivamente e che ha trovato una sua stabilità alla fine di giugno.