Cene chiamate all’estero e l’acquisto di 3 asini | perché l’ex sindaco di Aviatico è stato condannato

(Di martedì 24 settembre 2024). Le carte, secondo il tribunale di Bergamo, non mentono. E sono proprio le pezze giustificative, in alcuni casi reperite e in altri mancanti, che hanno inchiodato Stefano Dentella, 66 anni, exdilo scorso 13 giugno a 4 anni e mezzo per peculato. Secondo l’accusa e i giudici, negli anni avrebbe sottratto indebitamente più di 23mila euro agli enti da lui amministrati. Telefonate in Romania, Ucraina, Svizzera, Bielorussia e Thailandia. Di notte e di giorno. Tutte partite, tra il 2011 e il 2016, dal telefonino del Comune in uso a Dentella, primo cittadino dal 2003 al 2013 e legale rappresentante della Monte Poieto, società totalmente partecipata fino al 2016.