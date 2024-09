Alberta Ferretti lascia il mondo della moda La lettera che spiega il gesto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Potremmo definirlo un fulmine a ciel sereno, perché non se lo aspettava nessuno, tranne forse i suoi più stretti collaboratori. Con un annuncio a sorpresa,, la famosa stilista le cui creazioni sono apprezzate in tutto il, ha comunicato la sua decisione dire la direzione creativa del marchio che lei stessa ha fondato oltre quarant’anni fa. Il 17 settembre 2024 la stilista italiana ha presentato la sua ultima collezione in passerella, chiudendo così un capitolo di una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Un viaggio lungo oltre 40 anni La, che ha compiuto 74 anni, ha iniziato il suo percorso nelnella sartoriamadre a Cattolica. Ma il vero salto di qualità lo ha compiuto nel 1981 quando ha fondato il suo marchio, Aeffe, insieme al fratello Massimo.