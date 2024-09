? LIVE! Atalanta-Como | si gioca fischio d’inizio alle 20 | 45

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024)0-0(3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. A disp. Rui Patricio, Rossi, Hien, Del Lungo, Ruggeri, Palestra, Sulemana, Brescianini, Samardzic, Cuadrado, Lookman, Zaniolo, Vlahovic. All. Gasperini(4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. A disp. Reina, Iovine, Goldaniga, Sala, Mazzitelli, Braunöder, Engelhardt, Baselli, Jack, Ali Jasim, Da Cunha, Verdi, Gabrielloni, Belotti. All. Fabregas Arbitro: Tremolada Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in tempo reale 20:30 – Tutti di nuovo negli spogliatoi: tra poco il calcio. 20:10 – Anche itori ora scendono in campo per prepararsi. 20:00 – Portieri in campo per il riscaldamento! La pioggia dà tregua a Bergamo.