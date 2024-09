Verna | Napoli Torino è stata la prova di maturità

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Carlo, giornalista, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco le sue parole: “Ilc’è? Credo che ac’èladidella fase cantiere. Abbiamo una big in meno da affrontare e un’alternativa tattica da poter utilizzare. Avevo già invocato un possibile nuovo modulo per far giocare titolare McTominay, il migliore contro la Juventus, ma devo dire che non credevo di vederlo in un big match come quello di, Conte è stato coraggioso.