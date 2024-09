Vallanzasca quasi fuori dal carcere | l’ex bandito atteso in comunità E intanto un imprenditore milanese è stato nominato tutore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 23 settembre 2024 – Si sta definendo e completando un iter burocratico che èlungo, complesso e intricato per il passaggio da una Regione all'altra, da un'Azienda sanitaria all'altra. Ormai i tempi sembrano maturi: Renatodovrebbe lasciare a breve ildi Bollate per essere trasferito a Sarmeola di Rubano, nell'hinterland di Padova, dove verrà accolto e assistito all'Opera di Provvidenza Sant'Antonio, una struttura nata come emanazione della diocesi patavina una sessantina di anni fa e che da circa venti dispone di centri riservati ad anziani non autosufficienti, con decadimento cognitivo. Per l'exdella Comasina è stata frattanto nominata una figura con il doppio incarico di amministratore di sostegno e di. Si tratta di unche è in rapporti condaquattro lustri.