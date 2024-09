UFFICIALE – Atalanta-Como altro ribaltone | di nuovo rinviata! Nuova data per il recupero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) La pioggia torrenziale non dà tregua a Bergamo e costringe al rinvio della partitaal Gewiss Stadium, valida per la quinta giornata di Serie A 2024-2025.– Dopo un primo tentativo di riprogrammare la sfida per le 21:45 di questa sera, il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha reso impossibile giocare oggi. Pochi minuti fa, i capitani Cutrone e De Roon, insieme all’arbitro Tremolada, sono tornati sul campo per unsopralluogo. Dopo aver testato il rimbalzo del pallone, si è constatato che il terreno di gioco eramente impraticabile a causa dell’acqua accumulata. Nonostante l’intensità della pioggia fosse diminuita, il campo è rimasto in condizioni inaccettabili per garantire la sicurezza dei giocatori.