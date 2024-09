Tyler Rake la recensione no spoiler del film in streaming su Netflix

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 23 settembre 2024), action movie insu, mette subito in chiaro quali sono le carte che vuole giocarsi. Muscoli, armi e un pizzico di riflessione interiore. Prodotto dai fratelli Russo, veterani deiMarvel tra cui Avengers: Infinity War e Endgame, ildiretto dall’esordiente Sam Hargrave confeziona, su sceneggiatura dello stesso Joe Russo, un prodotto d’azione convincente e che sa il fatto suo quando si dedica all’arte dell’adrenalina. La carica testosteronica è dopotutto garantita in partenza dal protagonista Chris Hemsworth, che dismessi i panni di Thor si cala in quelli di, mercenario al soldo di chiunque sia disposto a pagare per fare un lavoro sporco.