Sciopero nella sanità privata per il rinnovo dei contratti | 80% di adesioni Ma i datori di lavoro vogliono che a pagare sia lo Stato

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nuovodei lavori dellae delle Rsa che attendono da anni ildei lorodi. “Circa 20mila manifestanti si sono radunati nelle piazze di tutta Italia per chiedere dignità e giusto riconoscimento contrattuale”, riportano in una nota le segreterie di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. E “nonostante le precettazioni imposte daidi, che includono anche servizi non essenziali e che saranno prontamente contestate alla Commissione di garanzia, abbiamo registrato una partecipazione dell’80% del personale. Parliamo di donne e uomini”, ricordano i sindacati, “a cui sono stati calpestati i diritti e che chiedono da 12 anni un nuovo contratto delle Rsa, così come ildel Ccnl di, scaduto nel 2018?.