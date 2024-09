Scarlato | Il Napoli ha giocato meglio della Juventus

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Gennaro, ex difensore del, è intervenuto a “Magazine Live“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni: “Contro laè un punto conquistato, l’Inter l’ho vista in difficoltà e mi sembra un campionato tosto ed equilibrato. Tante squadre si sono riorganizzate dal punto di vistarosa e dei calciatori. Sicuramente un punto conquistato anche perché ilharispetto ai bianconeri. McTominay? Ora che è alo seguo con interesse e mi è piaciuto molto, ha leve lunghe e un fisico prorompente, forse è stato il migliore in campo. Ilè finalmente passato a quattro e ha sofferto veramente poco.