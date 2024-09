Sanremo Giovani | svelato il nuovo conduttore

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ieri sera Carlo Conti ha fatto un’apparizione al Tg1 per non dire niente sul Festival di, se non ribadire una notizia che già sapevamo: chenon lo condurrà lui. Il nome deldella kermessele sarà infatti Alessandro Cattelan, come ribadito (una seconda volta) da Giuseppe Candela su Dagospia. “Non sarà Carlo Conti a condurresu Rai2, lo ha confermato ieri sera il direttore artistico della kermesse al Tg1” – ha scritto Candela – “Chi ci sarà alla conduzione? Per i lettori di Dagospia si tratta di una non-notizia che abbiamo giàlo scorso 6 giugno. Si tratta di Alessandro Cattelan, la trattativa con la Rai, come avevamo scritto, prevederebbe per lui anche la conduzione del DopoFestival e una serata del Festival. La firma ancora non c’è, quando arriverà Conti andrà al Tg1 per l’annuncio. Questa volta per davvero”.