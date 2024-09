Nord di Israele la terra degli sfollati I raid aerei non fermano i razzi L’analista | invasione? Troppi rischi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 – Giuseppe Dentice, responsabile del desk Mena (Medio Oriente eafrica) del Centro studi internazionali, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e il vicesegretario di Hezbollah, Naim Kassam, parlano entrambi di “nuova fase” e “resa dei conti”. Le due parti sembrano andare dritte verso uno scontro totale: andrà così? “A oggi nessuno può negare che esiste ilo concreto che si vada incontro ad una nuova escalation della guerra in atto. Ma in realtà non esistono risposte semplici ad una equazione complessa. A prendere alla lettera le dichiarazioni, si va verso una escalation. Ma una cosa sono le parole e l’altra gli interessi concretiattori in gioco. Ci sono ottime ragioni sia per l’escalation che per la permanenza dell’attuale situazione di conflitto duro, ma senza operazioni di".