Napoli ricorda Giancarlo Siani a 39 anni dalla morte

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“re le vittime è la nostra riposta non violenta alla violenza della mafia, guai se ci fermassimo nelre, la daremmo vinta a loro”. Sono le parole pronunciate oggi da Paolo, fratello di, il giovane giornalista uccisocamorra il 23 settembre 1985, di cui oggi ricorre il 39esimoversario. Oggi la celebrazione presso le Rampe, proprio lì dove i sicari della criminalità organizzata uccisero a colpi d’arma da fuoco il giornalista de Il Mattino. Le autorità cittadine hanno deposto una corona di fiori in occasione della cerimonia che ha visto la partecipazione di alcuni studenti dell’IISche hanno esposto uno striscione raffigurante la Mehari die la scritta ‘Non muore mai chi si batte per la verità”.