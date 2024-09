MotoGP Martin e Bagnaia si equivalgono Saranno la lucidità e la capacità di leggere le corse a decidere il Mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sul piano puramente prestazionale, Jorgee Francescosostanzialmente si. Senza dubbio lo spagnolo è più incisivo nelle Sprint, ma la situazione si ribalta nei Gran Premi domenicali, dove l’efficacia dell’italiano è superiore. Ci sono giorni in cui l’iberico piega il piemontese, che però si alternano ad altri in cui è il canavesano ad avere ragione del madrileno. Ci sono contesti in cui Marc Marquez e/o Enea Bastianini riescono a tenere testa aator e Pecco, cionondimeno sia il catalano che il romagnolo non hanno la medesima continuità ad altissimo livello dei due che si stanno giocando il titolo 2024. L’incontro, autentica rivincita della sfida già andata in scena nel 2023, è ancora in bilico, perché una differenza di 24 punti quando ne restano sul piatto 222 è priva di consistenza concreta.