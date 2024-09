Maltempo stop alle esondazioni in Veneto Zaia | Dichiaro guerra alle nutrie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Venezia, 23 settembre 2024 –dichiara: “Argini come groviera, stanno distruggendo il patrimonio idraulico del”. Mentre l’Emilia Romagna fa i conti con i danni dell’ultimo nubifragio, il governatore Lucalancia un appello contro la fauna dei fiumi: “Urge una presa di coscienza nazionale”. Quelli che gli esperti chiamano fossori, non piacciono a molti. E ora sono additati anche come responsabili delledurante le piene dei fiumi. “In– spiega il presidente – abbiamo 5.000 chilometri di argini. Sono il nostro vero punto di debolezza perché i nostri fiumi corrono tutti sopra il piano campagna. E siamo preoccupati perché sono come il groviera”. Il problema? “Non solo l’acqua” “Magari il problema fosse solo l'acqua che sormonta gli argini. Il problema è che si spaccano”, sottolinea