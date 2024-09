Ligue 1 quinta giornata | il Nizza ne fa otto pari Psg l' OM stende il Lione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 23 settembre 2024 - Nelladi1 francese ci sono tre partite da mettere sla lente di ingrandimento. In primis il pareggio tra Stade de Reims e PSG, con igini fermati sull'1-1 e che, quindi, interrompono la loro striscia di quattro vittorie di fila e vengono raggiunti in classifica da Marsiglia e Monaco. Proprio la sfida della squadra di Roberto De Zerbi contro ilè stata una delle più belle del weekend: con l'OM capace di resistere in inferiorità numerica per ben 85 minuti e vincere all'ultimo secondo con il gol di Rowe. La terza, che in ordine di tempo è stata la prima del fine settimana di1, è quella trae St. Etienne chiusa con uno storico 8-0 in favore degli uomini di Haise. Nelle altre sfide, vittorie di Brest e Montpellier, poi anche il 3-3 tra Lilla e Racing Stasburgo. Ripercorriamo tutti i match del weekend di1.