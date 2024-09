La ricerca sulla salute degli anziani | le donne vivono di più ma gli uomini hanno meno patologie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 – Il genere, il livello di istruzione e l’area geografica di residenza influenzano significativamente la condizione di. La conferma di quello che si può pensare soggettivamente arriva da unadi Paolo Pasetti e Loris Vergolini, duetori dell’Università di Bologna, nello studio “Le condizioni diin Italia“, pubblicato sul sito neodemos.it e svolto nell’ambito del Progetto “Age-It: Ageing Well in an Ageing Society”, all’interno del Pnrr. Il genere – avvisano i duetori - è particolarmente interessante perché, nonostante levivano più a lungo, spesso gli anni aggiuntivi si accompagnano a unafunzionale più limitata. L’istruzione può influenzare positivamente lagrazie a migliori condizioni economiche e maggiore accesso a informazioni mediche di qualità.