Il Signore degli Anelli | La guerra dei Rohirrim mostra un nuovo scorcio della Terra di Mezzo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilè pronto a tornare nelle sale. Mentre Amazon Studios prosegue con la seconda stagione de Glidel potere, la serie di Peter Jackson si prepara a tornare in inverno. Se non ve ne siete accorti, Il: The War of theè in programma per dicembre con la Warner Bros. Pictures. Ora, il prequel ha lanciato unsguardo sulladicon un promo speciale prima del suo debutto. Come potete vedere qui sotto, ilteaser arriva per gentile concessioneWarner Bros. Pictures: Il: The War of thepunta i riflettori su Hera. Ilposter offre uno sguardo ravvicinato alla protagonista femminile, il che è appropriato visto il suo curriculum.