Il ritorno della maison alle sfilate milanesi Fiori bianchi cashmere e dettagli preziosi | un' ode alla femminilità e alla bellezza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) IlLaura BiagiottiMilano Fashion Week per la collezione Primavera/Estate 2025 è stato uno dei momenti più attesi del calendario moda. La casa di moda, ora guidata da Lavinia Biagiotti Cigna, ha scelto di riprendere il proprio posto tra i grandi nomi del Made in Italy, sottolineando l’importanza di collaborare con altre eccellenze italiane. «Un rinnovato senso di aggregazione» ha spinto la casa di moda romana a rientrare, offrendo una collezione che fonde tradizione e modernità, in un omaggio ai valori più autentici del marchio.