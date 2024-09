Grande Fratello 25 un concorrente pensa già di ritirarsi | le lacrime e primi guai per Alfonso Signorini

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 23 settembre 2024) La nuova edizione delè incominciata da pochi giorni ma la casa sta già facendo emergere paure e nostalgie. Uno dei concorrenti dell’avventura, infatti, sarebbe entrato in crisi in queste ore. Stiamo parlando di Enzo Paolo Turchi, il quale si sta facendo conoscere a 360 gradi in questo inizio di reality. Tuttavia, la distanza dalla moglie e la nuova esperienza lontana dalle sue abitudini lo stanno mettendo a dura prova. Il coreografo, non a caso, non avrebbe escluso il ritiro anticipato.25: Enzo Paolo Turchi è in crisi Non ci sono dubbi che tra i concorrenti più in mostra in questa prima fase delci sia Enzo Paolo Turchi. In pochi giorni, il coreografo, non a caso, si è intrattenuto a parlare con tutti e non ha esitato a parlare della sua carriera nonché del suoamore per Carmen Russo.