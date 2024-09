Grande Fratello 18 diretta terza puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Anticipazionidi lunedì 23 settembre 2024 Insu Canale 5, Alfonso Signorini è alla guida del reality di Canale 5, giunto alla. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social. Da oggi le nomination cominciano a farsi serie e, sebbene l’atmosfera generale sia ancora positiva, iniziano ad emergere i primi segnali di tensione tra gli inquilini. Tuttavia, oltre ai dissapori, si notano anche i primi flirt: Shaila, Helena, Lorenzo e Javier sembrano attratti l’uno dall’altro, indipendentemente dalle dinamiche in gioco. Come si evolverà questa situazione? Si parlerà anche di Enzo Paolo, che sembra essere diventato un punto di riferimento per tutti i concorrenti. Non mancheranno, inoltre, le sorprese: protagonisti saranno Tommaso e Javier.